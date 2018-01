Nach Pleite in Zakopane zieht Kuttin die Notbremse

Olympia-Aufgebot lässt Willingen aus

Windpech hin oder her – Cheftrainer Heinz Kuttin zog die Notbremse. Das Olympia-Aufgebot lässt den Weltcup in Willingen aus, um sich mit Training in Planica auf die Spiele vorzubereiten: "Wir nehmen uns die Auszeit, um in Pyeongchang frisch und mutig zu sein."