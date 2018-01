Habsburg bei 24 Stunden von Daytona 5., Alonso 38.

Der Österreicher Ferdinand Habsburg ist am Sonntag beim 24-Stunden-Rennen von Daytona in Florida mit seinem Team auf Rang fünf gekommen. In einem Oreca hatte er mit dem Briten Alex Brundle, dem Chinesen Ho-Pin Tung und dem Portugiesen Antonio Felix da Costa vier Runden Rückstand auf die Sieger. Es gewannen Filipe Albuquerque/Joao Barbosa/Christian Fittipaldi (POR/USA/BRA) in einem Cadillac.