Spanien ist erstmals Handball-Europameister!

Mit einer nun offensiveren und deutlich aggressiveren Verteidigung stellten sie die Schweden vor große Probleme, und auch das Angriffsspiel funktionierte nun wie gewünscht. In der 43. Minute stand es 20:15 für den Favoriten, in der 52. Minute 25:17. Damit war klar, dass der zweifache Weltmeister auch erstmals die EM-Trophäe gewinnen würde. Mit diesem Sieg haben die Spanier ein Fix-Ticket für die in Deutschland und Dänemark angesetzte WM 2019.