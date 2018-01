Überraschungssieger bei ÖSV-Debakel in Zakopane!

Das Ergebnis:

1. Anze Semenic (SLO) 245,6 (134,5/137,5)

2. Andreas Wellinger (GER) 242,0 (119,5/136,5)

3. Peter Prevc (SLO) 241,2 (131,0/134,0)

4. Stefan Hula (POL) 240,9 (132,0/129,5)

5. Simon Ammann (SUI) 237,5 (135,5/131,0)

6. Johann Andre Forfang (NOR) 237,2 (130,5/135,5)

7. Dawid Kubacki (POL) 235,8 (127,5/139,5)

8. Marius Lindvik (NOR) 235,5 (138,0/127,5)

9. Halvor Egner Granerud (NOR) 233,0 (128,0/132,5)

10. Richard Freitag (GER) 230,9 (129,5/137,0)

11. Junshiro Kobayashi (JPN) 230,3 (123,5/140,0)

12. Robert Johansson (NOR) 225,3 (127,5/133,5)

13. Stephan Leyhe (GER) 224,1 (129,5/133,0)

14. Maciej Kot (POL) 223,6 (122,5/136,5)

15. Stefan Kraft (AUT) 220,5 (121,0/137,0)

16. Ryoyu Kobayashi (JPN) 218,5 (124,5/130,5)

17. Constantin Schmid (GER) 212,5 (129,5/123,5)

18. Manuel Poppinger (AUT) 211,0 (127,5/123,0)

19. Michael Hayböck (AUT) 204,9 (120,0/123,0)

20. Roman Koudelka (CZE) 195,8 (120,0/121,0)

21. Karl Geiger (GER) 194,5 (118,5/126,5)

. Cestmir Kozisek (CZE) 194,5 (122,0/126,5)

23. Manuel Fettner (AUT) 194,0 (121,5/117,5)

24. Noriaki Kasai (JPN) 193,5 (119,0/121,0)

25. Daiki Ito (JPN) 191,9 (119,0/124,0)

26. Clemens Aigner (AUT) 187,8 (119,5/120,5)

27. Killian Peier (SUI) 185,9 (127,0/129,5)

28. Piotr Zyla (POL) 180,2 (123,0/115,5)

29. Anders Fannemel (NOR) 175,5 (125,5/110,0)

30. Tomasz Pilch (POL) 172,8 (119,0/113,0)

u.a. für zweiten Durchgang nicht qualifiziert: Ulrich Wohlgenannt (AUT/32.), Gregor Schlierenzauer (AUT/40.) sowie Kamil Stoch (POL/38.)