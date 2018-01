Aschach sagt Nein zum Hochwasserschutz

Vom Ergebnis her ist die Frage „Soll die Marktgemeinde Aschach an der Donau das vom Land vorgeschlagene Hochwsserschutzprojekt durchführen?“ also eindeutig abschlägig beantwortet. Das Projekt hätte 6,3 Millionen Euro gekostet, wovon ein Zehntel bei der Gemeinde selbst „hängengeblieben“ wäre. Neben Überlaufbauwerken, Druckleitungen und Pumpwerken hätte es eine insgesamt 1,45 Kilometer lange, zwischen 50 und 180 cm hohe Mauer sowie damit kombinierbare mobile Elemente vorgesehen. Die Auswirkungen auf das Ortsbild dürften Hauptursache für das Nein sein.