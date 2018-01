10.000 Beschäftigte sind jetzt krank in der Arbeit

Arbeitsplätze werden zu Viren-Verteil-Stätten

Das Pflichtgefühl macht das Büro oder die Werkstätte aber zur Viren-Verteil-Stätte, und weitere Kollegen stecken sich an. Dazu kommt, dass jene, die angeschlagen zur Arbeit kommen, in – nach eigenen Angaben – 44 Prozent der Fälle länger krank waren. Ebenso viele gaben an, unkonzentriert dahingewerkelt zu haben. Und fast jeder Dritte glaubt, dass die falsch verstandene Loyalität zu einem Rückfall führte.