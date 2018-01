Einbrüche in Wohnungen und Häuser, sie gehören in der Steiermark dazu wie das Amen zum Gebet. Alleine 2016 gab es laut Kriminalstatistik 1076 Anzeigen, weshalb sich viele Eigentümer mit Überwachungskameras „bewaffnen“. Hier ist aber Vorsicht geboten: So unglaublich es klingt, auch Einbrecher haben Rechte!