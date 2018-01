46 Hundewelpen von Polizisten aus Kombi gerettet

Der Fall erinnert an den Transport von 47 Hundewelpen, den die Polizei im Oktober 2016 in Nickelsdorf beendet hatte. Der damalige Lenker, ein 34-jähriger Rumäne, hätte sich kürzlich in Eisenstadt wegen Tierquälerei und Urkundenfälschung vor Gericht verantworten sollen. Der Mann war jedoch nicht zur Verhandlung erschienen, der Prozess wurde deshalb vertagt.