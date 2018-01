32-Jähriger in München von U-Bahn überrollt

Ein 32-Jähriger ist in München von einer U-Bahn überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der vermutlich stark betrunkene Mann am Freitagnachmittag kurz vor Einfahrt der U-Bahn ins Gleis der Haltestelle Münchner Freiheit gefallen. Der 44-jährige U-Bahn-Fahrer konnte den Zug nicht mehr rechtzeitig anhalten.