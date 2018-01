1000 Politiker-Karikaturen für die „Krone“

Vor etwas mehr als 17 Jahren holte ihn unser verstorbener Gründer und Herausgeber Hans Dichand höchstselbst zur "Krone", den Illustrator Milan Ilic (58). Seine erste Karikatur widmete er den Gefahren des tschechischen Atomkraftwerkes Temelin, dessen Reaktor Nr. 1 im Jahr 2000 in Betrieb genommen wurde. Seither hat Milan fast 1000 Karikaturen mit (nicht nur) oberösterreichischen Politikern bei uns abgeliefert. Eine Galerie der Zeitgeschichte, von der ein schöner Überblick bei einer vielbesuchten Vernissage in den Räumen der Linzer Agentur frischblut am Adalbert-Stifter-Platz in Linz zu sehen war. Auch einiger Karikierte waren als Gäse "live" dabei!