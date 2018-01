Roger Federer gewinnt Australian Open

Der Schweizer Roger Federer hat zum insgesamt sechsten bzw. zum zweiten Mal in Folge die Australian Open im Tennis gewonnen. Am Sonntag setzte sich der 36-Jährige im Endspiel in Melbourne gegen den Kroaten Marin Cilic mit 6:2, 6:7(5), 6:3, 3:6, 6:1 durch und baute damit seine eindrucksvolle Major-Bilanz weiter aus: Federer hält nun bei 20 Grand-Slam-Turniersiegen.