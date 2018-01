Deutsche Bank zahlt Boni in Milliardenhöhe

"Müssen in Leute investieren"

Obwohl das Unternehmen auch im Jahr 2016 noch einen Verlust in Milliardenhöhe verzeichnete und zu Jahresanfang bekannt gegeben hatte, 2017 zum dritten Mal in Folge einen Verlust verbucht zu haben, will man nun wieder höhere Boni an die Mitarbeiter ausschütten – nach übereinstimmenden Medienberichten geht es um etwa eine Milliarde Euro. Konzernchef John Cryan verteidigte zunächst die stärkere Rückkehr zur variablen Vergütung der Investmentbanker. "Wir müssen gerade jetzt in unsere Leute investieren und international wettbewerbsfähig bleiben - auch bei den Gehältern", verteidigte Co-Chef Marcus Schenck den Schritt im Magazin "Focus".