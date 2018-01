Gaza: Palästinenser entdeckt antikes Familiengrab

Als er den Stein weggeräumt habe, sei ein "starker Geruch" aufgestiegen, sagte al-Kafarnah. Neun Gräber, vermutlich aus römischer Zeit, kamen zum Vorschein. In einigen fanden sich Knochen, aber auch Grabbeigaben wie Töpferware und eine Laterne. Aiman Hassuna, Archäologe im Gazastreifen, schätzt das Alter der Gräber auf bis zu 2000 Jahre. Sie könnten aber auch noch bis in die byzantinische Zeit, zwischen dem fünften und siebenten Jahrhundert nach Christus in Benutzung gewesen sein, so der Experte.