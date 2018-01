Schon wieder neun Drogenlenker erwischt

Jedes Wochenende das selbe Spiel: Eine einzelne Streife der Polizei rückt in Oberösterreich zum Sonder-Einsatz gegen Drogenlenker aus - und erwischt wieder neun Giftler am Steuer. Drei davon sind ihren Probeführerschein wieder los. Und ein Raser ging mit Tempo 170 ins Netz. Er hatte es so eilig, weil er seine Haustiere füttern müsse, meinte er.