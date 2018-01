Der Trailer zu „Mein Stottern“

Der Film "The King's Speech" reißt bei Birgit alte Wunden auf. Sie erkennt, dass sie mit ihrem Stottern endlich Frieden schließen muss. Dafür konfrontiert sie sich mit anderen Stotternden sowie deren Strategien und muss sich auch ihrer eigenen Vergangenheit stellen. "Mein Stottern" von Petra Nickel und Birgit Gohlke startet am 23. Februar in unseren Kinos.