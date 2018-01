Lenzerheide-Drama! Shiffrin verschenkt Sieg

Das Endergebnis

1. Petra Vlhova (SVK) 1:50,53 Minuten

2. Frida Hansdotter (SWE) 1:50,63 +00,10

3. Wendy Holdener (SUI) 1:51,05 +00,52

4. Melanie Meillard (SUI) 1:51,24 +00,71

5. Nina Haver-Löseth (NOR) 1:52,05 +01,52

6. Katharina Liensberger (AUT) 1:52,26 +01,73

7. Katharina Gallhuber (AUT) 1:52,33 +01,80

8. Erin Mielzynski (CAN) 1:52,69 +02,16

9. Irene Curtoni (ITA) 1:52,70 +02,17

10. Denise Feierabend (SUI) 1:52,99 +02,46

11. Marina Wallner (GER) 1:53,09 +02,56

12. Veronika Velez-Zuzulova (SVK) 1:53,14 +02,61

13. Katharina Truppe (AUT) 1:53,48 +02,95

14. Anna Swenn-Larsson (SWE) 1:53,74 +03,21

15. Michelle Gisin (SUI) 1:53,75 +03,22

16. Maren Skjöld (NOR) 1:53,92 +03,39

17. Emelie Wikström (SWE) 1:54,04 +03,51

18. Resi Stiegler (USA) 1:54,07 +03,54

19. Aline Danioth (SUI) 1:54,14 +03,61

20. Marusa Ferk (SLO) 1:54,28 +03,75

21. Julia Grünwald (AUT) 1:54,30 +03,77

22. Lena Dürr (GER) 1:54,32 +03,79

23. Carole Bissig (SUI) 1:55,19 +04,66

24. Nevena Ignjatovic (SRB) 1:55,69 +05,16

25. Bernadette Schild (AUT) 1:57,19 +06,66

26. Ana Bucik (SLO) 2:00,01 +09,48

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Michaela Kirchgasser (AUT), Carmen Thalmann (AUT), Katharina Huber (AUT), Chiara Costazza (ITA), Christina Geiger (GER)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Stephanie Brunner (AUT), Mikaela Shiffrin (USA), Estelle Alphand (SWE), Elena Stoffel (SUI)