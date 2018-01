Gratis-Kinderbetreuung kostet 14 Millionen Euro

In ihrem Wahlprogramm setzt die SP auf Familien: Mit einem Paket an Maßnahmen will Landeshauptmann Peter Kaiser Kärnten zum „kinderfreundlichsten Land Europas“ machen. Zentrale Punkte sind eine beitragsfreie und eine ganztägige Kinderbetreuung. Die FP spricht jedoch von unglaubwürdigen Versprechen.