Raubzug der BIPA-Bande gestoppt!

Sommer 2017: Neuhofen an der Krems, Peuerbach, Timelkam, Gmunden und zweimal Marchtrenk – hier hielt die Bande jeweils zwischen Mitternacht und drei Uhr früh mit einem silbernen Chrysler Voyager mit rumänischem Kennzeichen vor der Tür, knackte diese und war schon nach 90 Sekunden wieder weg. Die Marken-Parfums wurden säckeweise hinausgetragen.



Zusatz-Einbrüche für „Spesen“

Da die Bande für ihre Raubzüge bei uns Quartier bezog, galt es, Rechnungen zu bezahlen: mit Beutegeld aus Kindergärten in Marchtrenk, Kremsmünster, Lambach (zweimal), Sattledt, Lenzing, Baumgartenberg, Allhaming sowie Schulen in Wels und Klam. Wenn sich die Gelegenheit bot, stieg die Bande auch in Firmen ein: in Oberösterreich etwa in Fischlham und Krenglbach.