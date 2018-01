Postalm-Pistengaudi mit der „Krone“

Wettergott spielte mit

Denn nicht nur das Wetter spielte mit, sondern auch die Pisten und Langlaufloipen waren perfekt präpariert – dank des rund 20-köpfigen Teams von Lifte-Chef Linus Pilar. „An so einem Tag sind bei uns alle im Einsatz, da hat niemand frei“, freute sich Pilar über den regen Zustrom. Mehrere tausend Wintersportler kamen ins Familienskigebiet an der Grenze zwischen Oberösterreich und Salzburg, war doch das Ticket für jeden, der am Mautschranken „Mit der ,Krone‘ auf die Postalm“ sagte, an diesem Tag gratis.