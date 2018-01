FPÖ feiert: „Votum gegen Ausgrenzungspolitik“

Gudenus fordert Neuwahlen

Dennoch forderte Gudenus trotz der Wahl Ludwigs einmal mehr Neuwahlen in der Bundeshauptstadt. "Obwohl Ludwig nun voraussichtlich im März das Amt des Bürgermeisters antreten wird, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, diese Position auch vom Wähler legitimieren zu lassen. Daher fordern wir jetzt Neuwahlen", so Gudenus. Ihm zufolge herrsche in Wien seit langem Stillstand. "Es wäre im Sinne der Bevölkerung, wenn es Ludwig gelänge, diesen zu beenden und die rot-grüne Stadtregierung wieder aus ihrer Beschäftigung ausschließlich mit sich selbst zu reißen“, ergänzte Gudenus.