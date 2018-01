Stöger entgeht Blamage - Bayern siegt nach 0:2!

Nächster Rückschlag für Peter Stöger! Der Wiener erreichte mit Borussia Dortmund zu Hause gegen Freiburg nur ein spätes 2:2 und ist damit im Jahr 2018 nach drei Ligaspielen weiter sieglos. Bayern München setzte indes seinen Erfolgslauf in der Bundesliga auch gegen einen Angstgegner fort. Der Titelverteidiger besiegte 1899 Hoffenheim nach frühem 0:2-Rückstand zu Hause noch mit 5:2. Die Bayern liegen damit weiter 16 Punkte vor dem ersten Verfolger an der Tabellenspitze. Dieser heißt nach einem 2:0-Sieg in Stuttgart vorerst Schalke 04. Vizemeister RB Leipzig kam im Heimspiel gegen den kriselnden Hamburger SV nicht über ein 1:1 hinaus, Schlusslicht Köln erreichte gegen Augsburg ebenfalls ein 1:1.