USA: Rücktritts-Lawine nach Missbrauchsskandal!

Als Konsequenz aus dem Missbrauchsskandal trat also der gesamte Vorstand des nationalen Turnverbands zurück. Der Verband USA Gymnastics erklärte am Freitag, er werde den sechs Forderungen des Olympischen Komitees der USA (USOC) nachkommen. Dieses hatte am Donnerstag unter anderem verlangt, dass die gesamte Verbandsführung bis zum 31. Jänner zurücktreten muss. Drei Vorstandsmitglieder waren bereits am Montag zurückgetreten, nachdem der Verband für seinen Umgang mit dem Fall Larry Nassar kritisiert worden war.