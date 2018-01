Kombi: Watabe feiert zweiten Sieg in Seefeld!

Ein Podestplatz für die ÖSV-Athleten beim Nordic Combined Triple in Seefeld ist kaum noch machbar. Lukas Klapfer liegt vor dem Schlusstag auf Rang sieben, sein Rückstand auf Rang drei beträgt rund eine halbe Minute. An der Spitze hat der Japaner Akito Watabe vor den zwei Sprüngen und 15-km-Langlaufen am Sonntag eine komfortable Führung inne. Sein Vorsprung auf den überraschend starken Deutschen Vinzenz Geiger beträgt 1:05,5 Minuten. Dritter ist der Norweger Jarl Magnus Riiber (1:08,9).