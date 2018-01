Sydney Youngblood fliegt beim Dschungelcamp raus

"Ich kann nicht mehr. Ich will gehen. Ich packe", hatte er zum Beispiel am Donnerstag zum Auftakt der K.O.-Runde gesagt. Am Freitag legte er nach. "Ich gehe. Ich haue ab. Wenn ich rauskomme, bin ich gestört." Das Publikum nahm ihm diese schwere Entscheidung ab. Am Donnerstag war Schauspielerin Sandra Steffl (47) geflogen. Schon vor dem ersten Zuschauervotum hatte diese Woche Transgender-Model Giuliana Farfalla (21) das Handtuch geworfen und das Camp verlassen.