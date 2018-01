Herzschlagfinale! Worley gewinnt vor Rebensburg

Schild: "Bin sehr zufrieden"

Schild ist für Slalom und Riesentorlauf bei den Spielen ohnehin fix, die Salzburgerin will auch im olympischen Teambewerb starten. "Ich bin sehr zufrieden, das ist sehr in Ordnung", freute sich die Slalom-Spezialistin, auch einmal in einem Riesentorlauf beste Österreicherin geworden zu sein. Es war nach Platz sieben vor einem Jahr am Kronplatz ihr zweitbestes RTL-Ergebnis überhaupt. "Top 10 ist für mich im Riesentorlauf immer sehr gut. Dabei war da noch einiges drin, ich wollte ja in erster Linie ins Ziel kommen und bin unten ein bissl zu rund gefahren."