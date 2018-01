Dornbirn mit wichtigem Sieg im Kampf um Pick-Round

Mit einem Sieg in Tschechien hätten die Kroaten den Viertelfinal-Platz fixiert, unabhängig davon, wie Dornbirns Heimspiel gegen den KAC und das Duell des Neunten Graz 99ers mit dem Achten Südtirol endet. Übrigens: Die 99ers haben so oder so keine Chance mehr auf die Pick Round. Den Steirern fehlen vor der letzten EBEL-Grunddurchgangsrunde ein Punkt auf den HCB Südtirol, der in Liebenau gastiert, sowie zwei Zähler auf Dornbirn und drei auf Medvescak Zagreb. Das bei Punktegleichheit ausschlaggebende direkte Duell spricht für Zagreb und gegen Graz. Sollten die 99ers am Ende bei ebensovielen Zählern wie die Kroaten und Dornbirn halten, würde eine interne Tabelle zwischen diesen drei Teams erstellt werden, in der die Vorarlberger die Nase vorne hätten.