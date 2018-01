Steirer (77) ging mit Benzinkanister in Wahllokal

Die Tränen wischte er sich mit einem Taschentuch aus den Augen, von der Haltung her wäre es ihm am liebsten gewesen, wenn ihn der Erdboden verschluckt hätte. „Ich geniere mich so“, so der Angeklagte (77), der bei der Nationalratswahl 2017 mit einem Benzinkanister in ein steirisches Wahllokal spazierte.