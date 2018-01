Grazer (29) bedrohte Taxler mit Messer

Große Ängste stand ein 27-jähriger Taxifahrer aus, der am Donnerstagabend von einem Fahrgast (29) mit dem Umbringen bedroht wurde. Der Angreifer, der ein Klappmesser in der Hand hatte und offenbar unter Drogen stand, wurde von hinzugerufenen Polizisten überwältigt und in ein Krankenhaus eingeliefert.