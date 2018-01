100.000 Euro gegen die Kälte

In ihrer Verzweiflung über die Energiekosten weichen viele Steirer auf ineffiziente Methoden aus, erläutert Beiglböck: „Dann werden oft billige Radiatoren gekauft, die den Stromverbrauch erhöhen.“ Rückstände bei der Stromrechnung seien oft die Folge. Dieser Teufelskreis soll vermehrt durchbrochen werden. Neben besserer Beratung in den steiermarkweiten Anlaufstellen der Caritas ist der 100.000-Euro-Fonds, den die Energie Steiermark zur Verfügung stellt, ein echter Lichtblick. Am Freitag wurden bei einer gemeinsamen Präsentation erste erfolgreiche Hilfsaktionen – etwa für einen 55-jährigen Schlaganfall-Patienten oder eine sechsköpfige Familie aus der Südoststeiermark – besprochen. Energie-Steiermark-Vorstandssprecher Christian Purrer bekräftigte seinen Wunsch, jenen Landsleuten zu helfen, „mit denen es das Leben nicht so gut gemeint hat“.M. Wagner