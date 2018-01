Jetzt sind Schneeketten unter Verdacht

Nach dem Alarm um lose Radmuttern an einem Schulbus in Mallnitz – die „Krone“ berichtete – sucht die Polizei nicht mehr nach einem Saboteur. Vielmehr dürften nach Ansicht von Fachleuten an den Vorfällen vor sechs Jahren und am Mittwoch Schneeketten schuld sein. Ein Gerichtsgutachter soll das klären.