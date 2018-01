Burschenschaft verteilt Nazi-Bild gegen Homo-Ehe

"Was sagen Vizekanzler und Innenminister dazu?"

Mario Lindner, SPÖ-Sprecher für Gleichbehandlung, kommentierte den Flyer am Freitag in einer Aussendung: "Der braune Sumpf wird immer tiefer." Die Flyer wurden ihm zufolge sogar vom Bundesobmann der RFS, Lukas Feichtenschlager verteilt. "Was sagen der FPÖ-Vizekanzler sowie der FPÖ-Innenminister zu einem weiteren Parteikollegen, der offenbar kein Problem mit Antisemitismus und Rassismus hat und damit die Opfer des Holocaust verhöhnt?", so Linder.