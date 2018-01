SPÖ drängt auf Ambulanz-Reformen

„Ich nehme die Schilderungen sehr ernst und lege auch Wert darauf, dass man aus jedem Fall, der nicht optimal verläuft, versucht, für die Zukunft zu lernen“, lautet einer der Kernsätze in Haberlanders sehr langem Antwortbrief. Dieses „Lernen für die Zukunft“ mahnt auch speziell SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder ein; bisher hat er es vermisst: „Bitte warten – das heißt es leider immer noch bei zielführenden Konsequenzen bei den Wartezeiten in den Ambulanzen. Seit mehr als einem Jahr weise ich regelmäßig auf die eklatanten Verschlechterungen in diesem Bereich hin.“