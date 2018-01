Bordellbesuch mit gestohlenem Safe

Der Tankwart (47) wohnt in Salzburg, arbeitet – bis zur seiner fristlosen Kündigung – in Steyrermühl. In der Nacht zum Donnerstag besuchte er zunächst ein örtliches Freudenhaus, kam dann gegen Mitternacht zur Tankstelle und nahm sich heimlich aus dem Wechselgeldtresor Bares. Damit zahlte der Betrunkene im Bordell seine Schulden, ließ sich dann von einem Taxi in ein anderes Etablissement nach Attnang bringen.