Reichelt: “Will nicht der schnellste Opa werden!"

Vincent Kriechmayr, der sieben Hundertstel hinter dem Dritten Dominik Paris zurückblieb, haben nicht viele auf der Rechnung. "Das letzte Rennen vor Olympia ist schon noch einmal wichtig. Ich möchte die Serie ein bisschen fortsetzen und nach dem vierten Platz in Kitzbühel vielleicht den Sprung auf das Podest schaffen", formulierte der Oberösterreicher sein Ziel. "Vielleicht hätte ich in Kitzbühel größere Chancen gehabt, aber ich fühle mich da auch ganz gut." Und Mayer? "Gute vier Sekunden schneller war ich heute", wusste der Kärntner. "Ich habe ein bisschen was umgestellt von gestern zu heute. Ich habe gleich gemerkt, dass das nicht so funktioniert mit der Abstimmung. Es ist ein ganz feuchter Schnee, so feucht, wie wir es noch nie gehabt haben heuer."