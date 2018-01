Ex-Chelsea-Star wechselt nach Luxemburg

Nun startet der ehemalige französische Nationalspieler ein neues Fußball-Abenteuer - und zwar in Luxemburg. "Er war auf der Suche nach einem Klub, bei dem er trainieren kann. Wir haben eine Vereinbarung erzielt, dass er uns bis zum Ende der Saison helfen kann", erklärt Differdingens Präsident Fabrizio, wie der Transfercoup zustande kam. Der Boss hat auf jeden Fall hohe Ziele: "Wir waren in den vergangenen zehn Jahren in den Top drei und wir haben im Europapokal gespielt. Dort wollen wir wieder hin und Malouda kann uns helfen."