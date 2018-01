Gegen Kinderarmut: Mit wenig Geld viel bewirken

38 % aller armenischen Kinder leben in Armut. Ein Drittel der Familien besteht aus nur einem Elternteil. Aufgrund von Arbeitsmigration werden Kinder häufig zu „Sozialwaisen“. „Die Welt war nie eine kindgerechte. Dass sie es ein wenig mehr wird, dem gilt unsere Leidenschaft und unser beherztes Engagement“, so Caritas-Direktor Georg Schärmer, der nun den Starschuss für die Sammlung „Zukunft für Kinder“ gab. „Ob es die Straßenkinderzentren in Rumänien, die Projekte für behinderte Kinder im Kosovo oder eben in unserem Schwerpunktland Armenien sind – überall zeigen sich ähnliche Erscheinungsbilder: Triste Umgebung, ärmliche familiäre Verhältnisse, Kälte, Mangelernährung und fehlende Bildungsangebote“, so Schärmer.