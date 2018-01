Lehre wieder im Aufwind

Rund 7200 Tiroler Mädchen und Buben schließen heuer ihr 9. Schuljahr ab und müssen sich entscheiden: Lehre oder weiterführende Schule? Um den Jugendlichen die Antwort auf diese wichtige Frage zu erleichtern, fand am Donnerstag in der Messe Innsbruck zum dritten Mal der „Tag der Lehre“ statt. 4000 Schüler tummelten sich in den Hallen und hatten Gelegenheit, sich über die Vielfalt an Berufen zu informieren. Die Auswahl ist tatsächlich groß: in Tirol werden 150 Lehrberufe angeboten. Doch mehr als 60 Prozent der Jugendlichen drängen in die klassischen Ausbildungen wie Einzelhandelskaufmann, Elektrotechniker oder Friseurin. „Da bedarf es noch Aufklärung“, betont Sabine Platzer-Werlberger, stellvertretende AMS-Geschäftsführerin in Tirol. Es gibt aber auch Positives zu berichten: „Erstmals fand sich im Vorjahr bei den zehn beliebtesten Lehrberufen der Mädchen eine technische Disziplin.“