So wird die Heimsauna zur Wohlfühloase

Kräftig investiert wird bei uns in die Wohnqualität. Darunter fallen nicht nur der Wunsch nach der jeweils "richtigen" Einrichtung, sondern vor allem auch der Ausbau all jener Bereiche, die in unserer stressigen Zeit dem Abschalten und Krafttanken dienen sollen. Nach wie vor ganz oben auf der Wellness-Relax-Wunschliste: die eigene Sauna. Doch nicht alle Saunaräume werden auch regelmäßig genützt. Und das liegt bei Weitem nicht nur an mangelnder Motivation oder an fehlender Zeit.