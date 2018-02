Endlich eine eigene Wohnung!

Der Gedanke, mit Freunden zusammenzuziehen liegt nahe, birgt jedoch auch so manches Risikopotential. Denn im gemeinsamen Wohnalltag können sich so manche bislang nicht bedachte Schwierigkeiten und in weiterer Folge sogar Streitereien ergeben. Daher gilt als oberstes Motto: Keine "Freundschaftskompromisse" oder "Wird sich dann schon irgendwie regeln"-Lösungen, sondern Punkt für Punkt alles genau durchbesprechen und am besten auch schriftlich festhalten.