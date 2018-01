Verstörend echt: KI verfrachtet Promis in Pornos

Künstliche Intelligenz wird immer besser beim Manipulieren von Bildern und Videos. Den Beweis tritt ein Nutzer des Online-Forums Reddit an, der eine KI-Anwendung erstellt hat, mit der Nutzer ohne viel Vorwissen die Gesichter von Personen in Videos austauschen können. Derzeit wird die App vor allem benutzt, um die Gesichter von Prominenten in Porno-Szenen zu montieren.