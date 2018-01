„Silvester-Grapscher“ freigesprochen

25.000 Partytiger tanzten am 31. Dezember 2016 auf dem Marktplatz mitten in der Stadt ausgelassen ins neue Jahr. Für zumindest 18 Frauen endete die Feier aber mit einem Albtraum: Sie wurden – in der Masse unbemerkt – von Männern umzingelt, geküsst und am Gesäß, an den Brüsten und im Intimbereich begrapscht. Die Täter tauchten nach den Attacken unter.