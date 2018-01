Buffon: "Werde WM-Aus bis zum Lebensende bereuen“

Nicht nur in Italien wird der in Carrara in der Toskana geborene Sohn einer Diskuswerferin und eines Gewichthebers als Führungsfigur und Weltklasse-Torhüter verehrt. In einer Umfrage unter italienischen Studenten gaben die meisten sogar Buffon als ihr Berufsvorbild an - noch vor Amazon-Gründer Jeff Bezos und Google-Chef Larry Page.