Satellitenbild zeigt Schiffsspuren am Himmel

Nicht nur Flugzeuge hinterlassen Spuren in Form von Kondensstreifen am Himmel. Auch die Route von Schiffen lässt sich aus dem All in Form der sogenannten "Ship Tracks" verfolgen. Das zeigt eindrucksvoll eine Aufnahme, die der US-Wettersatellit "Aqua" am 16. Jänner gemacht hat, und die vor Kurzem auf der Website der US-Raumfahrtbehörde NASA veröffentlicht wurde.