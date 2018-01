Vertrauensindex: Kurz weiter an der Spitze

ÖVP-Chef Sebastian Kurz steht auch als Kanzler an der Spitze der Popularitätsrangliste. Das zeigt der erste APA/OGM-Vertrauensindex nach Angelobung der türkis-blauen Regierung. Mit einem Saldo von plus 19 liegt er nur unwesentlich hinter dem Wert von vergangenem Oktober (plus 22). Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) verlor nach einem Zwischenhoch wieder an Vertrauen und verfügt über ein Saldo aus "Habe Vertrauen" und "Habe kein Vertrauen" von minus zehn Punkten. Von den Neulingen den besten Start legte ÖVP-Justizminister Josef Moser (plus 15) hin.