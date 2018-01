Max Schrems: Seit 7 Jahren im Krieg mit Facebook

Europäische Datenschutz-Plattform gegründet

Schrems steckt zusätzliche Hoffnung in das neue EU-Datenschutzrecht, das gemeinnützigen Vereinen und Organisationen ab Ende Mai die kollektive Durchsetzung des Rechts auf Datenschutz erlaubt. Daher gründete der Jurist gemeinsam mit anderen Mitstreitern Ende November den Verein noyb (none of your business - geht euch nichts an) und will damit eine europäische Datenschutz-Plattform schaffen.