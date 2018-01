Deutsche Soldaten lösten Lawine in Osttirol aus

Dass die Lawinensituation nicht nur im Oberland, sondern in ganz Tirol prekär ist, zeigte sich am Mittwoch in Kals im Bezirk Lienz! Zwei deutsche Soldaten (49 und 50 Jahre) unternahmen am Vormittag eine Skitour auf das Figerhorn. Immer wieder machte einer der beiden Männer – ein laut Polizei ausgebildeter Heeres-Bergführer – ein Schneeprofil, um die Lawinengefahr besser einschätzen zu können. Und genau bei der Erstellung eines solchen Profils passierte es dann: Etwa 150 Meter oberhalb der Wintersportler löste sich gegen 11.30 Uhr ein riesiges Schneebrett – das Duo konnte gerade noch die Lawinen-Airbags aktivieren.