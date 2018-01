Trump fordert 25 Mrd. Dollar für Mexiko-Mauer

Außerdem will die US-Regierung das Vorgehen gegen illegal im Land lebende Einwanderer verschärfen. Einschließlich der Dreamer leben etwa elf Millionen Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere in den USA. Um sein zentrales Wahlversprechen, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko, umzusetzen, will Trump den Kongress ersuchen, 25 Milliarden Dollar (rund 20 Milliarden Euro) im Budget bereitzustellen.