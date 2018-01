Dackel „Berti“ mit Insektizid vergiftet

Mit Carbofuran, einem seit 2007 EU-weit verbotenen Insektizid, wurde am Mittwoch in Gleisdorf, Ortsteil Laßnitzthal, der Rauhaardackel eines Tierarztes vergiftet. Die Polizei (059 133 6264) ersucht um Hinweise, der betroffene Veterinär warnt vor dem Gift: „Nicht auszudenken, was passiert, wenn es Kinder berühren!“