Pensionist im Schlaf überfallen und gefesselt

Es war gegen 1.30 Uhr, als ein 69-Jähriger geweckt wurde – zwei unbekannte, etwa 180 Zentimeter große Männer, hatten das Fenster zum Schlafzimmer aufgezwängt und gelangten so in sein Haus. „Mit einer LED-Taschenlampe leuchteten sie ihm ins Gesicht, sodass er nichts mehr sah, warfen ihn zu Boden und fesselten ihn mit mitgebrachtem Klebeband an Händen und Füßen. Außerdem verklebten sie ihm den Mund“, sagt Ermittler Werner Rampitsch. Da er Probleme mit der Lunge hat, deutete er ihnen so gut er konnte, das Band etwas zu lockern. Das taten die Täter – ein Schmächtiger und ein Korpulenter – auch. Nachdem sie laut schreiend Geld, Gold und Schmuck forderten, ihm die Kette vom Hals rissen und sein Handy zerstörten, schleppten sie den Gefesselten in den Keller. Dort wollten sie ihn in einen kleinen Raum verfrachten. Das Opfer bat sie, ihn wegen seiner Lunge in einen größeren zu sperren – was sie machten. Dann verschwanden sie. Der tapfere Mann schaffte es, einen Spiegel zu zerschlagen und mit einer Scherbe seine Fessel zu lösen. Die versperrte Tür zwängte er mit einem Eisenrohr auf. Dann alarmierte der Leichtverletzte die Polizei. Die bittet nun um Hilfe: 059133/60-3333.