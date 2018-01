Kapfenberg mit historischem Sieg gegen Fürstenfeld

Titelverteidiger Bulls Kapfenberg hat seine Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga der Herren (ABL) mit dem sechsten Sieg in Serie gefestigt. Der Meister fertigte den Lokalrivalen Fürstenfeld Panthers am Donnerstag mit 99:58 (50:27) ab. Es war Kapfenbergs höchster Sieg der Geschichte in diesem Steiermark-Derby. Es war das 90. Liga-Duell der beiden Teams.